En attendant les deux "grosses cylindrées" que sont Matthias Casse samedi (-81 kg), sur le tatami en même temps que son frère Jeroen en -73 kg, et Toma Nikiforov dimanche (-100 kg), Mina Libeer et Ellen Salens étaient engagées ce vendredi, à Abou Dhabi, où elles ont toutes deux terminé à la septième place. Médaillée de bronze à Paris et à Bakou, Mina espérait poursuivre aux Émirats arabes unis sur sa belle lancée en -57 kg.