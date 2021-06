Charline Van Snick battue d’emblée, tous les regards du clan belge se sont tournés vers Amber Ryheul, également engagée en -52 kg lors de ce Mondial. Et la jeune Flandrienne, âgée de 23 ans depuis le 29 mai, y a malmené ses rivales. Exemptée du premier tour, Amber était opposée à la Sud-Coréenne Jeong au deuxième et elle a créé une véritable sensation en venant à bout de son adversaire.

Pour s’imposer, notre compatriote a immobilisé sa rivale après moins d’une minute trente. Une excellente entrée en matière !