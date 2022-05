Septième et dernier Belge engagé à l’Euro, ce dimanche, à Sofia, Yves Ndao n’a pas pesé lourd face à l’Azéri Kokauri (30 ans/n°9). Pour sa première apparition sur la scène européenne, le Bruxellois de 21 ans n’avait pas été gâté par le tirage au sort, tombant d’emblée sur l'une des valeurs sûres en +100 kg, champion du monde en 2018, à Bakou, et encore médaillé d’argent en février, à Paris. Après seulement 24 secondes, Yves a cédé sur un corps-à-corps avec son solide adversaire. Dur, dur... La Belgique quittera donc la capitale bulgare avec quatre médailles dans ses bagages : une d’argent pour Matthias Casse (-81 kg) et trois de bronze pour Sami Chouchi (-81 kg), Jorre Verstraeten (-60 kg) et Mina Libeer (-57 kg).