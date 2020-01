Alors que se profile le premier rendez-vous international de cette année olympique, dès jeudi, à Tel Aviv, les organisateurs des "Open de Belgique", à Visé pour les hommes et à Herstal pour les femmes, ont présenté leur événement, qui se tiendra le week-end des 1er et 2 février, une semaine avant… Paris. Jumelé à Herstal, il y a trois ans, pour le bien du judo belge, Visé en sera à sa 38e édition avec la réputation de tremplin pour les jeunes.

Et quel tremplin quand on sait que… Teddy Riner est passé par les tatamis du Hall omnisports, situé sur les hauteurs de la commune ! "C’était en 2006 ! Je m’en souviens d’autant mieux que j’ai gagné cette année-là…", lance Fabrice Flamand, désormais maître d’œuvre de l’Open, tout en étant responsable de ce complexe accueillant les clubs de foot et de hand.

(...)