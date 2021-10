Pas de finale. Pas de médaille non plus. Matthias Casse ne gardera pas un bon souvenir de son retour à la compétition ce dimanche, à Paris, deux mois et demi après les Jeux de Tokyo.

L’Anversois s’est incliné devant les deux Japonais engagés en -81 kg : Takeshi Sasaki au stade des quarts de finale et Sotaro Fujiwara dans le combat pour le bronze… Après Takanori Nagase en demi-finale des JO, les Japonais ne réussissent pas à Matthias ces derniers temps. De manière générale, la délégation nippone n’était pas venue dans la capitale française pour visiter la tour Eiffel ! La preuve par la razzia effectuée : 11 podiums sur 19 judokas.