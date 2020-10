Enfin ! Par la voix de son président, la Fédération internationale de Judo (IJF) a, enfin, donné son feu vert pour la reprise des compétitions, les 23, 24 et 25 octobre, à Budapest. Le Grand Chelem hongrois sera donc la première échéance des judokas du mon entier depuis fin février, à Düsseldorf, soit huit mois. Ou presque car, quand on consulte la liste des nations engagées, on constate qu’il manque quand même les Asiatiques (Japonais, Chinois et Coréens, du nord comme du sud), ce qui n’est pas rien sur le plan de la qualité.

Marius Vizer n’a pas hésité à qualifier le moment d’"historique" et il a été salué par quelques stars mondiales. Mais la relance des compétitions n’est pas sans poser beaucoup de questions dans les états majors des fédérations nationales. En Belgique, Cédric Taymans, Frédéric Georgery, Koen Sleeckx et Mark Van der Ham avaient d’ailleurs une visioconférence à ce propos ce mercredi matin.

"Nous avons, bien sûr, accueilli la nouvelle avec joie, mais nous avons aussi beaucoup d’interrogations sur le protocole sanitaire. Serons-nous obligés d’arriver tous ensemble ? Alors que, chez nous, les départs sont souvent différés selon le jour de compétition des judokas, généralement deux jours avant… Nous supposons également qu’il y aura des tests, des documents à remplir. Et puis, sur place, comment cela se passera-t-il au niveau de l’hébergement et de la restauration ? Bref, il y a de nombreuses questions auxquelles nous devons chercher réponse afin que tout se déroule au mieux pour nos judokas. Ils ont été assez perturbés ces derniers mois pour qu’on les mette dans les meilleures conditions...", explique le DT francophone.

Quoi qu’il en soit, ceux-ci devront s’adapter aux circonstances comme ce fut le cas depuis le début de la crise sanitaire, en mars. Mais ils brûlent d’impatience de remonter sur un tatami de compétition. La preuve ? Près de 700 judokas, en provenance de 80 pays, sont inscrits. Et, parmi eux, 14 Belges !

"Seule Charline Van Snick a décliné sa sélection. Sinon, tous nos judokas de haut niveau seront présents. En tout cas, à l’heure actuelle… Car nous avons encore un stage, la semaine prochaine, à Papendal (Pays-Bas), où peut toujours survenir un contretemps. Mais, aujourd’hui, tous sont franchement prêts."

De Jorre Verstraeten à Sophie Berger, la délégation belge comprend, entre autres, Matthias Casse, Toma Nikiforov, Anne-Sophie Jura, Gabriella Willems, soit nos meilleurs atouts, même si les modalités de prise en compte des résultats de ce Grand Chelem hongrois au niveau des rankings (mondial et olympique) ne sont pas encore connues ! Si les Asiatiques manquent à l’appel, le Français Teddy Riner et l’Ukrainienne Daria Bilodid figurent sur la liste des engagés, tout comme de fortes représentations russe, israélienne et mongole…