Blessée à l'entraînement, la Liégeoise a malheureusement déclaré forfait pour le Grand Chelem de Bakou (de vendredi à dimanche), où s'alignent sept Belges en guise de répétition générale avant les Jeux Européens, à Minsk.

Alors que le tirage au sort du Grand Chelem de Bakou avait lieu ce jeudi midi en présence des entraîneurs belges, à l'exception de Damiano Martinuzzi qui voyageait encore avec Toma Nikiforov à destination de la capitale de l'Azerbaïdjan, le nom de Charline Van Snick a disparu de la liste des engagées en -52 kg ! Et pour cause... La Liégeoise s'est cassé un orteil, "celui à côté du petit", à l'entraînement !

Mauvaise nouvelle...

"Et oui ! Un contretemps dont je me serais bien passée. Mais voilà, lors d'un de mes derniers entraînements avant ce rendez-vous de Bakou, j'ai subi un choc sur l'orteil, celui à côté du petit, qui s'est retrouvé à 45 degrés..." raconte Charline, en entrant à la salle de muscu. "L'orteil est donc cassé et luxé. Heureusement, mon ostéo a remis tout ça en place. Mais j'en ai quand même pour deux ou trois semaines !"

Pas de chance donc pour Charline qui, vu la douleur, ne pouvait même plus marcher...

"Je n'ai pas bougé de chez moi pendant quelques temps, histoire de laisser passer le mal. Mais, ça va mieux. Je marche à nouveau et je reprends l'entraînement."

La muscu, en tout cas. Pour le judo, il faudra encore un peu de temps avant que la Liégeoise ne retrouve le tatami. Un contretemps pour Charline qui ne s'est alignée qu'à deux compétitions depuis le début de la saison, chaque fois en Grand Chelem, à Paris (battue au deuxième tour) et à Ekaterinbourg (médaillée de bronze). Mais elle est encore dans les temps pour sa préparation en vue des Jeux Européens, à Minsk...

En attendant, sept Belges s'alignent à partir de ce vendredi, à Bakou, à savoir : Jorre Verstraeten (-60 kg), Kenneth Van Gansbeke (-66 kg), Matthias Casse, Sami Chouchi (-81 kg) et Toma Nikiforov (-100 kg), côté masculin ; Mina Libeer (-57 kg), Roxane Taeymans et Gabriella Willems (-70 kg), côté féminin.

La Belgique ne manque donc pas d'atouts !