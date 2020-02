Gabriella Willems, 22 ans, n’a été battue qu’en finale par la Japonaise Arai.

Quelle formidable journée que celle vécue par Gabriella Willems ce samedi, à Düsseldorf ! Pour la première fois de sa jeune carrière, la Liégeoise de 22 ans y a, en effet, atteint la finale d’un Grand Chelem, décrochant l’argent après avoir tenu à tête à la Japonaise Arai, 26 ans, double championne du monde (2017, 2018), qu’elle avait rencontrée, l’an dernier, à Bakou. "C’était la journée presque parfaite ! Elle se termine par une défaite mais, dans l’ensemble, je suis contente de la manière avec laquelle j’ai combattu. Depuis le début cette saison, j’ai changé d’attitude sur le tatami. J’étais trop gentille… Maintenant, c’est fini ! Je m’impose ! Ce n’est pas une question d’agressivité car nous le sommes toutes, mais de prise en main du combat."

Même contre la Japonaise, qu’elle a poussée à la prolongation, Gaby a tenté, jouant crânement sa chance et ne concédant finalement qu’un waza-ari quand son adversaire l’a poussée au sol. Mais la Belge n’a pas à rougir de cette défaite car elle a rivalisé avec une redoutable adversaire, n°7 au ranking olympique alors qu’elle pointait au 28e rang avant ce rendez-vous allemand. "J’étais émue en entendant tous les encouragements lorsque je suis montée sur le tatami. Le fait de rencontrer une Japonaise est toujours un peu spécial. Mais j’ai réussi à me relâcher. Il est vrai que Cédric (Taymans, le DT francophone) m’a vraiment mise en confiance."

Opposée, au premier tour, à la Mongole Tsend-Ayush, Gaby l’a joué tactiquement face à une adversaire se comportant plus en boxeuse qu’en judoka. "Elle m’a d’emblée mis une pêche qui m’a réveillée ! Mais je l’ai bien contrôlée…" Vint, ensuite, l'expérimentée Britannique Howell, 29 ans et n°11, à qui Gaby ne laissa pas le temps de s’installer avec un ippon après… 14 secondes ! "J’ai pris combat par combat, mais il est évident que cette victoire rapide a constitué un boost sur le plan mental."

Suivit toute la panoplie de ses atouts avec une clé de bras face à la Tunisienne Landolsi et un superbe mouvement sur l’Irlandaise Fletcher pour atteindre les demi-finales, contre la Sud-Coréenne Kim, qu’elle avait battue à deux reprises, en 2019, à Montréal, et en 2020, à Paris. Et l’histoire se répéta : Gaby renversa son adversaire avant de l’immobiliser ! "C’est en battant la Sud-Coréenne que j’ai vraiment pensé à l’or ! Je sais que j’ai encore pas mal d’années devant moi pour m’améliorer, mais c’était une belle opportunité."

Et ce n’est sans doute que partie remise car, après sa prestation, Gaby Willems peut envisager l’avenir avec sérénité et confiance. Düsseldorf en est le déclic. "Une clé, en tout cas, même si, à Paris, j’avais déjà laissé entrevoir du bon sur le tatami."

En route pour Tokyo, alors ? "Écoutez, à l’aube de cette saison, je tenais surtout à tourner la page de 2019, une année qui ne m’a guère souri avec, comme principal contretemps, cette luxation du coude subie, au Mondial, face à la Portoricaine Perez. Je préfère aborder les rendez-vous les uns après les autres. C’est pourquoi je n’évoque encore pas les Jeux ! Ce qui ne m’empêche pas d’y penser, bien sûr…"

Alors, rendez-vous tout simplement dans deux semaines, à Rabat.