À l’instar de Matthias Casse, toujours n°1 mondial en -81 kg avant le Grand Chelem de Tachkent, Gabriella Willems est particulièrement contente d’avoir, enfin, retrouvé le rythme normal de sa vie de judoka. Après une reprise très délicate à Budapest et à Prague, dans le cadre de l’Euro, où elle fut éliminée d’emblée en -70 kg, la Liégeoise a pu partir en stage à l’étranger, en France et deux fois au Portugal, pour préparer ses premières échéances de l’année. Et si elle est encore tombée dès son entrée en lice à Doha, mi-janvier, Willems s’est totalement retrouvée à Tel Aviv, un mois plus tard, après un nouveau stage.