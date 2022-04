Fin de parcours, déjà, pour Gabriella Willems à l’Euro… Après une victoire convaincante, au premier tour, face à la Hongroise Gercsak (25 ans/n°30), la Liégeoise de 24 ans s’est inclinée avec les honneurs, au deuxième, contre la Néerlandaise Van Dijke (26 ans/n°2). Pour son retour à la compétition en -70 kg, Gaby n’avait pas été gâtée par le tirage au sort, tombant sur deux judokas qu’elle n’avait jamais battues en trois confrontations.

Mais son premier face-à-face, avec la Hongroise, fut très encourageant, la Belge s’imposant par ippon, après deux mouvements, l’un debout, l’autre sol (clé de bras). Le deuxième écueil fut malheureusement fatal à Gaby qui, il est vrai, rencontrait la Néerlandaise, championne d’Europe en titre et médaillée de bronze au Mondial et aux Jeux ! Et ce fut sur un contre que celle-ci l’a emporté, plaquant Gaby au sol avant de l’immobiliser.