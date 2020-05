Ingrid Berghmans respecte les consignes sanitaires avec toute sa famille…

Multiple championne, olympique, mondiale et européenne, Ingrid Berghmans est une icône du sport belge et du judo mondial. Limbourgeoise d’origine et liégeoise d’adoption, elle a toujours été "belge avant tout". Sa carrière sportive l’a menée aux quatre coins du monde, où elle a toujours défendu fièrement le drapeau noir-jaune-rouge. Comme ses médailles, ses paroles sont d’or, surtout en cette période particulièrement délicate à cause de cette terrible crise sanitaire.

Femme, fille, maman, mamy : à 58 ans, Ingrid endosse tous ces rôles avec un bonheur exprimé au quotidien. Son après-carrière, elle l’a consacré à son Vital Club, qu’elle a voulu à son image, sportif et convivial. Un club de fitness qu’elle a fermé à contre-cœur le samedi 14 mars, respectant ainsi les directives émanant du Conseil national de sécurité, pour entrer dans un confinement qu’elle respecte à la lettre pour "se protéger autant que protéger les autres".

Ingrid, comment vivez-vous la situation actuelle ?