Avant de poster un message sur les réseaux sociaux annonçant son forfait pour le combat qu’elle devait disputer face à la Kosovare Kelmendi avec la médaille de bronze de ce Grand Chelem pour enjeu, Charline Van Snick a contacté ses parents.

"Elle m’a dit qu’elle s’était blessée sur un mouvement contre la Française Gneto et qu’elle ne pouvait plus poser le pied à terre et donc combattre !", explique Anne, la maman. "Elle évoquait une entorse de la cheville droite, mais elle passera des examens dès ce vendredi, à Tel Aviv, pour avoir un diagnostic médical plus précis."