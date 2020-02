Comme beaucoup de judokas (et de sportifs, en général…), Jorre Verstraeten est un perfectionniste. Assis dans les tribunes du fameux Dome de Düsseldorf pour assister aux dernières finales du jour, le Louvaniste n’avait pas encore digéré sa défaite pour le bronze face au Sud-Coréen Kim. "Il jouait à touche-touche et je ne suis pas parvenu à mettre la main dessus. Je n’ai pas trouvé de solution et l’arbitre m’a sanctionné par trois fois."

Pour non-combativité… Le genre d’issue que personne, à commencer par le Louvaniste, n’apprécie. Et pourtant, cette défaite ne doit pas ternir le formidable parcours signé par Jorre lors de ce Grand Chelem allemand où il n’a pas été gâté par le tirage au sort. Car, à 22 ans, Jorre Verstraeten a rivalisé avec tous ses adversaires, dont quatre étaient mieux classés que lui au ranking olympique des -60 kg. Et, deux semaines après son élimination précoce, à Paris, face au Français Khyar, le Louvaniste a livré quelques magnifiques combats.

(...)