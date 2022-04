Et de trois pour Jorre Verstraeten ! Après 2019, à Minsk, et 2020, à Prague, le Louvaniste de 24 ans a décroché ce vendredi, à Sofia, sa troisième médaille de bronze européenne. Opposé à l’Azéri Aghayev (23 ans/n°18), Jorre a dû patienter jusqu’à 1’21 dans la prolongation pour venir à bout de son adversaire. Mais son mouvement décisif valait vraiment la peine d’attendre ! Après un début de saison en demi-teinte, avec une seule victoire (datant du premier tour à Paris…) en quatre combats, Jorre Verstraeten a prouvé qu’il figurait bel et bien toujours parmi les meilleurs de sa catégorie, les -60 kg, sur la scène européenne.

Pour en arriver-là, notre compatriote avait disputé, en demi-finales, un combat titanesque face au Bulgare Gerchev (32 ans/n°24), ne s’inclinant que trois pénalités à deux après… 9’09 en prolongation.

Exempté du premier tour, Jorre Verstraeten avait retrouvé, au deuxième, l’Azéri Yusifov (22 ans/n°71), un judoka qu’il avait rencontré et battu en… 2017, lors de l’Euro juniors, à Maribor. Après une première pénalité infligée à son adversaire pour garde illicite, celui-ci tenta un mouvement spectaculaire, heureusement sans conséquence pour Jorre. Le face-à-face était acharné et, après avoir encaissé lui aussi une pénalité, le Louvaniste fut contraint à la prolongation. Mais il dominait le combat et, lors d’une séquence au sol, il parvint à retourner son rival sur le dos et à l’immobiliser, se qualifiant pour les quarts de finale, face au Français Revol.

Médaillé d’or à Malaga et de bronze à Abou Dhabi en 2021, Revol (27 ans/n°40) se révéla un adversaire coriace pour Jorre, poussé à la prolongation, mais finalement victorieux ! Et ce ne fut pas par hasard que les deux judokas se retrouvèrent sur la troisième marche du podium…