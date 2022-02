Paris et son fameux Grand Chelem n’ont pas porté chance à Jorre Verstraeten ! Pour son retour à la compétition depuis les Jeux de Tokyo, le Louvaniste de 24 ans s’est incliné en repêchages des -60 kg, face au Géorgien Papinashvili (23 ans/n°27), et ce, après 2’33 de prolongation, moment fatal où son adversaire est parvenu à le déstabiliser. Et Jorre aura sans doute quelques regrets à l’issue de ce combat qu’il menait sur deux pénalités infligées au Géorgien pour passivité. Dommage car notre compatriote a montré qu’il était en forme.

Auparavant, Jorre s’était débarrassé, non sans mal, du Français Valadier Picard (19 ans/n°46), champion d’Europe et médaillé de bronze mondial, l’an dernier, en juniors, mais aussi… en bronze à Paris, justement ! Pour Jorre Verstraeten qui n’avait aucun randori international dans les bras et dans les jambes depuis l’été dernier, en raison d’une blessure au genou, ce face-à-face fut un véritable test. Acharné, le combat se conclut finalement sur un mouvement du Louvaniste qui poussa son adversaire sur le flanc, ce qui avait échappé à l’arbitre sur le tatami, mais pas au préposé à la vidéo. Ouf !

Malheureusement, cette débauche d’efforts, Jorre la paya en quarts de finale, où l’attendait le Sud-Coréen Jeon (23 ans/n°125). Après un nouveau combat titanesque, le Belge dut s’avouer vaincu lorsque, en prolongation (encore !), Jeon parvint à le surprendre pour le plaquer au sol. Direction : les repêchages, face au Géorgien Papinashvili, Jaba (23 ans/n°27), à ne pas confondre avec Amiran (33 ans), redoutable ancien champion d’Europe et médaillé de bronze mondial. On connaît la suite et la triste fin…

En -57 kg, Mina Libeer était exemptée du premier tour, puis opposée au second à la Japonaise Funakubo, victorieuse de l’Angolaise Mucungui. Un dur morceau pour la Gantoise de 24 ans puisque Funakubo (23 ans/n°35) n’était autre que la tenante du titre parisien depuis mi-octobre. Mais Mina a offert une superbe résistance à son adversaire, qu’elle a poussée à la prolongation.

Malheureusement, après avoir déjà encaissé deux pénalités pendant le temps réglementaire, la Belge fut à nouveau sanctionnée, cette fois pour passivité. Il n’empêche, excellente expérience pour Mina, déjà médaillée de bronze, l’an dernier, en Grand Chelem à Bakou et aussi à… Paris !