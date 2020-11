Alessia Corrao en a presque perdu son sourire légendaire ! D’un naturel optimiste, la judoka visétoise âgée de 18 ans avait minimisé un mal au dos, datant d’il y a une huitaine de jours lors d’une séance de musculation. Mais il se révèle malheureusement, ce lundi, que la blessure est plus grave puisqu’elle l’empêchera ni plus ni moins de prendre part à l’Euro -20 ans ayant lieu cette semaine, à Porec (Croatie).

"J’ai un problème à un disque de la colonne vertébrale et je ne peux pas prendre de risque. Je dois déclarer forfait !", explique Alessia, la mort dans l’âme. "Récemment, je me suis bloquée le dos à la muscu, mais ce n’est qu’en rentrant, le soir, à la maison que j’ai ressenti une douleur. Je me suis rendue chez l’ostéo, pensant qu’il me remettrait d’aplomb pour que je puisse m’aligner en Croatie. Mais ce n’est malheureusement pas le cas..."

Après Malik Umayev, victime d'une déchirure ligamentaire au genou, la délégation francophone belge perd ainsi un deuxième formidable atout en vue de ce rendez-vous européen, pour lequel aucun Néerlandophone n’effectue le déplacement en raison de la crise sanitaire.

La délégation belge pour Porec (Croatie)

-20 ans (du 4 au 6/11)

Hommes > -90 kg : Nicolas Dejace. +100 kg : Yves Ndao, Sidy Sarr.

Femmes > -48 kg : Jente Verstraeten. -57 kg : Clémence Dubois, Manon Lecharlier.

-63 kg : Cosima Grumiaux.

-23 ans (les 8 et 9/11)

Femmes > -48 kg : Lois Petit.