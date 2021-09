Amber Ryheul n’a manqué son retour à la compétition ce vendredi, à Zagreb. La Flandrienne de 23 ans s’est, en effet, offert sa première médaille en Grand Prix et non des moindres puisqu’elle a décroché l’or !

Pour y parvenir, Amber (23 ans/n°28) a battu la Française Astride Gneto (25 ans/n°7), qu’elle a immobilisée après 2’46 en prolongation. Amber Ryheul a ainsi confirmé tout le bien qu’on pense d’elle depuis son titre de championne d’Europe -23 ans en novembre 2019. Elle a également poursuivi sa série de victoires (3-1) face à Gneto, qu’elle avait battue en juin, à Budapest, dans le cadre du Mondial.

Auparavant, Amber Ryheul (n°28 mondiale) avait bénéficié d’un tirage au sort favorable en étant immédiatement qualifiée pour les quarts de finale, tout comme Astride Gneto, du reste. Opposée à la Croate Puljiz, la Flandrienne s’est rapidement imposée, renversant, puis immobilisant son adversaire, après 1’42.

Et ce fut à peine plus long (1’46…) pour voir Amber se débarrasser irrésistiblement de l’Italienne Castagnola, également immobilisée de maîtresse façon.

En -48 kg, les deux Belges étaient exemptées du premier tour. Ellen Salens a écarté l’Ukrainienne Pyroh par waza-ari. Arrivée en quarts de finale, Ellen s’est inclinée face à la Serbe Nikolic. Celle-ci a émergé après 0’26 en prolongation sur ippon. Renvoyée aux repêchages, Salens s’est encore inclinée, par waza-ari, contre la Néerlandaise Gersjes. Là aussi après 0’19 en prolongation.

Moins heureuse, Loïs Petit a, elle, été battue d’emblée par la Brésilienne Ferreira. Pénalisée à deux reprises pour non-combativité, Loïs a pourtant tenté plusieurs fois sa chance sur son mouvement favori, uchi-mata, mais elle n’est pas parvenue à renverser son adversaire. Au contraire, après 1’07 en prolongation, la Tournaisienne a encaissé un waza-ari fatal.

"Loïs n’a pas à rougir de cette défaite. La Brésilienne s’est montrée plus entreprenante et les deux pénalités étaient logiques. Mais Loïs peut tirer de précieux enseignements de ce face-à-face et envisager l’avenir avec sérénité…" juge Cédric Taymans, le DT francophone.

En -57 kg, Mina Libeer avait bien commencé sa journée, se débarrassant logiquement de la Française Vellozzi par ippon, suite à une immobilisation après 1’30. Hélas, la suite fut beaucoup moins convaincante. Opposée en quarts de finale à la Néerlandaise Cornelisse, Mina a encaissé un waza-ari, puis deux pénalités, sans jamais réussir à mettre en danger sa rivale.

Renvoyée, elle aussi, en repêchages, Libeer n’a pas réussi à se ressaisir face à l’Allemande Starke, victorieuse par waza-ari (encore) d’un combat à sens unique.