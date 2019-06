Souffrant d'une hernie discale depuis fin mars, la Hennuyère (26 ans/-48 kg) a finalement décidé de ne pas s'aligner aux Jeux Européens, du 21 au 30 juin, pour mieux se soigner et revenir plus forte physiquement et mentalement...

Mauvaise nouvelle pour Anne-Sophie Jura ! Alors qu'elle espérait s'aligner à l'Euro, le 22 juin, à Minsk, la Hennuyère y a finalement renoncé. Souffrant d'une hernie discale depuis fin mars, qui l'a contrainte à adapter son programme d'entraînements et son calendrier de compétitions, Anne-Sophie a donc pris une délicate, mais sage, décision.

"La situation n'évolue pas aussi rapidement que je l'espérais. En fait, c'est plus compliqué que je ne le pensais car, en judo, le dos est fort sollicité. J'ai opté pour une revalidation à long terme. Pendant ce mois de juin, chaque semaine, je vis au rythme des séances de kiné (2x), de muscu (3x) et de cardio (2x). Je ne reprendrai le judo qu'en juillet. Et on verra pour la suite de la saison."

Ce n'est pas la première fois qu'Anne-Sophie Jura voit sa carrière stoppée par une blessure, plus ou moins grave. Le genou, surtout, puis l'épaule, aussi, l'ont déjà tenue à l'écart des tatamis par le passé. Mais, à chaque fois, elle est revenue plus forte physiquement et mentalement, privilégiant la méthode douce au retour en force, la revalidation longue durée à la terrible intervention chirurgicale.

Cette saison, Anne-So n'a pris part qu'à trois compétitions internationales. Battue d'emblée le 25 janvier, à Tel Aviv, elle s'est également inclinée au deuxième tour, le 9 février, à Paris, avant de terminer au pied du podium, le 16 février, à Oberwart, écartée par la Japonaise Yoshida pour la médaille de bronze.

Ressentant une douleur lombaire, elle a, ensuite, renoncé à plusieurs stages, notamment au Brésil, en Israël et en Azerbaïdjan... La Hennuyère était, aussi, logiquement absente de ce dernier week-end de préparation, à Louvain-la-Neuve, où le Directeur technique Cédric Taymans a rassemblé les sélectionnés francophones.

Compte tenu du forfait d'Anne-Sophie Jura, la délégation belge pour les Jeux Européens comptent onze membres, à savoir sept hommes et quatre femmes...

Hommes. -60 kg : Jorre Verstraeten (n°20); -66 kg : Kenneth Van Gansbeke (n°38); -73 kg : Malik Umayev (n°128); -81 kg : Matthias Casse (n°4) et Sami Chouchi (n°20); -90 kg : Joachim Bottieau; -100 kg ; Toma Nikiforov (n°13).

Femmes. -52 kg : Charline Van Snick (n°5); -57 kg : Mina Libeer (n°39); -70 kg : Roxane Taeymans (n°27) et Gabriella Willems (n°28).