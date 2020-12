L’année 2020 laissera un souvenir mitigé aux judokas du monde entier, privés de toute compétition entre fin février (Düsseldorf) et fin octobre (Budapest). Mais qu’en sera-t-il de 2021 ? Surtout dans la perspective des Jeux de Tokyo, pour lesquels ils sont nombreux à encore vouloir se qualifier.

Après avoir précisé les dates du Masters, qui sera disputé du 11 au 13 janvier, à Doha, avec les 36 meilleurs mondiaux par catégorie (mais seulement six Belges…), la Fédération internationale a promu Tel Aviv au rang de Grand Chelem. Et l’événement est désormais inscrit au calendrier du 18 au 20 février !

Récemment élu à la présidence de la Fédération française, en lieu et place de Jean-Luc Rougé, Stéphane Nomis a, lui, confirmé l’organisation du Grand Chelem de Paris en… mai, histoire de se laisser du temps dans la résolution de la crise sanitaire avec, notamment, l’arrivée d’un vaccin.

Mais la période risque d’être particulièrement chargée avec un Euro (avril ou mai) et un Mondial (mai ou juin) alors que le judo aux Jeux de Tokyo est programmé du 24 au 31 juillet. Les judokas devront donc s’adapter aux circonstances pour se présenter à leur meilleur niveau lors du rendez-vous olympique…

D’ici là, rien n’est encore officiel, ni en Europe, ni ailleurs !

Mauvaise nouvelle, en revanche, sur le plan national avec l’annulation de l’Open de Belgique, à Visé (H) et à Herstal (F), initialement programmé les 30 et 31 janvier. Or, en Belgique, toute compétition indoor est actuellement interdite jusqu’à… fin janvier ! Dans la foulée, la Fédération francophone a également annulé le stage international qui, chaque année, rassemble quatre à cinq cents judokas. Vraiment dommage.

Enfin, côté francophone, le report des championnats provinciaux, prévus en janvier, a été acté comme celui de l’Assemblée générale extraordinaire qui devait se tenir le 19 décembre.