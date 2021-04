Excellente nouvelle pour le judo belge en cette fin de semaine !

Tout sourire, Charline Van Snick a annoncé son retour à la compétition la semaine prochaine, à Kazan, où aura lieu le dernier Grand Chelem avant les Jeux de Tokyo. Après un "test-match" disputé ce jeudi soir dans son club parisien de Boulogne-Billancourt, en respectant strictement les règles sanitaires, la Liégeoise s’estime prête à relever de nouveaux défis : Kazan, le Mondial à Budapest et, bien sûr, les Jeux à Tokyo.

"L’idée de ce "test-match" était de reproduire les conditions d’une compétition officielle avec un arbitre, un chrono, etc. Et de voir où j’en étais sur le plan physique, mais aussi comment réagissait ma cheville blessée à Tel Aviv. Et tout s’est bien passé !" explique Charline sur ses réseaux sociaux.

La Liégeoise s’était blessée à la cheville le 18 février, à Tel Aviv, lors de son face-à-face avec la Française Gneto, qu’elle avait battue ! Mais elle était sortie du tatami en boitant et avait renoncé au combat pour la médaille de bronze, contre la Kosovare Kelmendi. La semaine suivante, Charline apprenait qu’elle était victime d’une rupture du ligament péronéo-tibial, ne nécessitant pas d’opération, mais la pose d’un plâtre pour une dizaine de jours. Après quoi, elle a passé trois semaines au Centre européen de rééducation du sportif (CERS).

"Je n’ai ressenti aucune douleur à la cheville et je peux désormais me concentrer sur mes objectifs sportifs…" précise encore notre représentante en -52 kg, toujours n°6 au ranking olympique, une place qu’elle se verrait bien encore améliorer, avec un Top 4 par exemple, en vue des Jeux de Tokyo. À Kazan, Charline sera d’ailleurs tête de série n°2, derrière la Japonaise Abe, n°2 mondiale.

Avec Charline Van Snick, huit autres Belges sont inscrits lors de ce Grand Chelem. Côté masculin, on retrouvera Jorre Verstraeten (-60 kg), Kenneth Van Gansbeke (-66 kg) Jeroen Casse (-73 kg) et Sami Chouchi (-81 kg) ; côté féminin, Anne-Sophie Jura (-48 kg), Amber Ryheul (-52 kg), Mina Libeer (-57 kg) et Sophie Berger (-78 kg).