À peine une semaine après sa défaite dès son entrée en lice, au Grand Chelem de Tel Aviv, face à l’Espagnole Perez Box, Amber Ryheul s’est offert une formidable revanche ce week-end, à Prague, décrochant la médaille d’or en -52 kg ! Exemptée du premier tour de cet European Open, la Flandrienne de 22 ans a, ensuite, réussi le parcours parfait, immobilisant ses deux premières adversaires, la Croate Puljiz et la Néerlandaise Kemmink pour arriver en finale. Et, là, Amber s’est encore montrée expéditive, balançant à deux reprises une autre Néerlandaise, Van Krevel, pour monter sur la plus haute marche du podium. Une prestation que Damiano Martinuzzi, son coach du jour, a suivie aux premières loges.