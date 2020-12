Le 30 octobre, Dirk Van Tichelt mettait un terme à sa carrière de judoka. Souffrant d’une hernie à la nuque depuis mi-septembre, Dirk ne pouvait plus s’entraîner, ni combattre au plus haut niveau. Il en avait donc tiré la seule conclusion qui s’imposait à lui, celle de ranger son judogi aux côtés de son armoire à trophées, dans son living, où trône sa médaille de bronze olympique.

À l’époque, l’Anversois de 36 ans était plus préoccupé par son rétablissement physique que par son avenir professionnel. Tout récemment, à la question de savoir quels étaient ses plans pour le futur, Dirk répondait encore honnêtement : "Mon contrat avec Sport Vlaanderen se termine fin d’année. Il faudra donc que je trouve un job. Étant licencié en Éducation physique, j’ai envie de continuer dans le sport, si possible dans le judo. Pourquoi pas devenir entraîneur ? Mais je ne sais pas encore à quel niveau. J’ai déjà discuté avec quelques personnes et reçu plusieurs propositions, mais je n’ai rien décidé."

Cette fois, c’est décidé ! Dirk Van Tichelt deviendra entraîneur des juniors néerlandophones à compter de ce 1er janvier… Une excellente nouvelle pour Judo Vlaanderen qui lui avait demandé de diriger une séance d’entraînement. "En raison de la crise sanitaire, c’était dans des conditions très strictes : un groupe de dix et deux par deux. Et j’étais en bord de tatami. Mais tout s’était parfaitement passé et certains judokas m’avaient même supplié de devenir leur entraîneur de manière régulière. Face à un tel enthousiasme, je ne pouvais vraiment pas refuser la proposition de Judo Vlaanderen."

Le premier à s’en réjouir est Koen Sleeckx, le DT néerlandophone : "Avec Dirk, nous engageons un fantastique renfort pour notre staff technique ! Avec ses connaissances de judoka de haut niveau, il sera sans nul doute en mesure de montrer à nos jeunes talents la voie vers le sommet. Fort de son palmarès et de ses qualités, sportives et humaines, Dirk inspire le respect. Je lui souhaite plein succès dans son nouveau rôle !"