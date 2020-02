La Liégeoise de 22 ans combattra pour la médaille d’or après sa victoire, en demi, face à la Sud-Coréenne Kim, et ce, au terme d’un magnifique parcours en -70 kg...

Formidable parcours signé ce samedi, à Düsseldorf, par Gabriella Willems ! Engagée en -70 kg, la Liégeoise de 22 ans a ni plus ni moins atteint la finale après cinq victoires très convaincantes… Opposée, au premier tour, à la Mongole Tsend-Ayush, Gaby l’a d’abord joué tactiquement face à une adversaire se comportant plus en boxeuse qu’en judoka. Une attitude qui n’échappa pas à l’arbitre, lequel lui infligea trois pénalités en 1’36.

Vint, ensuite, la Britannique Howell, 29 ans et n°11 au ranking olympique, alors que la Belge occupait le 28e rang avant ce Grand Chelem allemand. Mais Gaby ne laissa pas le temps à son adversaire de s’installer dans le combat avec un magnifique mouvement et un ippon après… 14 secondes ! De quoi encourager la Liégeoise, déçue à sa sortie du tatami il y a deux semaines, à Paris.

Mais, cette fois, Gaby a sorti toute la panoplie de ses atouts avec, au troisième tour, une clé de bras face à la Tunisienne Landolsi, battue en 1’18. Alors qualifiée pour les quarts de finale, Gabriella Willems enchaîna face à l’Irlandaise Fletcher, 30 ans et n°21 au ranking olympique. Une adversaire qu’elle avait déjà rencontrée, l’an dernier, à Montréal, où notre compatriote s’était inclinée pour la médaille de bronze.

Il y avait donc de la revanche dans l’air…

Et Gaby se montra, une fois de plus, intraitable, notamment au sol. Mais ce fut sur un autre formidable mouvement qu’elle balança l’Irlandaise, à mi-combat, avant de contrôler la fin et ainsi de se qualifier pour les demis, stade où elle retrouva la Sud-Coréenne Kim, qu’elle avait déjà battue à deux reprises : en 2019, à Montréal, et tout récemment, à Paris. Il y avait donc un a priori favorable, même si, en judo, les compteurs sont toujours remis à zéro ! Après avoir encaissé deux pénalités, notre compatriote se lâcha, balançant la Sud-Coréenne avant de l’immobiliser et d’atteindre la finale !