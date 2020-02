Seule la Japonaise Arai, double championne du monde (2017, 2018), est parvenue à battre la Liégeoise de 22 ans lors de sa première finale en Grand Chelem...

Gabriella Willems a décroché la médaille d’argent au terme d’un formidable parcours ce samedi, à Düsseldorf. Engagée en -70 kg, la Liégeoise de 22 ans a atteint la finale après cinq victoires très convaincantes. Pour cette première en Grand Chelem, Gaby a été battue par la Japonaise Arai, 26 ans, double championne du monde (2017, 2018). Mais elle n’a absolument pas à rougir de cette défaite car elle a rivalisé avec sa redoutable adversaire, n°7 au ranking olympique après deux récentes médailles de bronze à Osaka et au Masters.

Gaby Willems a, en effet, poussé la Japonaise à la prolongation où elle a malheureusement fini par concéder un waza-ari, après 54 secondes, sur mouvement de Arai qui l’a poussée au sol. Un avantage confirmé par la vidéo, au grand dam de la Belge qui espérait mieux de cette formidable journée…

Opposée, au premier tour, à la Mongole Tsend-Ayush, Gaby l’a d’abord joué tactiquement face à une adversaire se comportant plus en boxeuse qu’en judoka. Une attitude qui n’échappa pas à l’arbitre, lequel lui infligea, à juste titre, trois pénalités en 1’36. Vint, ensuite, la Britannique Howell, 29 ans et n°11, alors que la Belge occupait le 28e rang avant ce Grand Chelem allemand. Mais Gaby ne laissa pas le temps à son adversaire de s’installer dans le combat avec un magnifique mouvement et un ippon après… 14 secondes ! De quoi encourager la Liégeoise, particulièrement déçue à sa sortie du tatami il y a deux semaines, à Paris.

Cette fois, Gaby a sorti toute la panoplie de ses atouts avec, au troisième tour, une clé de bras face à la Tunisienne Landolsi, battue en 1’18. Alors qualifiée pour les quarts de finale, Gabriella Willems enchaîna face à l’Irlandaise Fletcher, 30 ans. Une adversaire qu’elle avait déjà rencontrée, l’an dernier, à Montréal, où notre compatriote s’était inclinée pour la médaille de bronze.

Il y avait donc de la revanche dans l’air… Et Gaby se montra, une fois de plus, intraitable, notamment au sol. Mais ce fut sur un autre formidable mouvement qu’elle balança l’Irlandaise, à mi-combat, avant de contrôler la fin et de se qualifier pour les demis, stade où elle retrouva la Sud-Coréenne Kim, n°30, qu’elle avait déjà battue à deux reprises : en 2019, à Montréal, et tout récemment, à Paris.

Il y avait donc un a priori favorable, même si, en judo, les compteurs sont toujours remis à zéro ! Après avoir encaissé deux pénalités, notre compatriote se lâcha, renversant la Sud-Coréenne avant de l’immobiliser et d’atteindre cette fameuse première finale en Grand Chelem !