Pas de chance et vive inquiétude pour Gabriella Willems ! Alors qu’elle venait de décrocher une superbe médaille de bronze il y a quelques jours, à Tbilissi, la Liégeoise s’est blessé lors de son deuxième combat ce vendredi, à Antalya, face à la Croate Matic (26 ans/n°19). Gaby s’est tordue le genou droit lors d’un vif mouvement de son adversaire et a été ni plus ni moins contrainte à l’abandon.

Pire : notre compatriote était incapable de se relever et a dû être secourue par le service médical du Grand Chelem. On croise les doigts pour qu’il y ait plus de peur que de mal, même si ce n’est jamais bon signe quand un judoka ne peut poursuivre un combat comme ce fut malheureusement le cas… Auparavant, Gaby avait aisément écarté l’Américaine Wright (28 ans/n°58) par ippon.