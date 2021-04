Jorre Verstraeten la tient sa première grande finale en Grand Chelem ! Au terme d’un combat aussi acharné qu’indécis, le Louvaniste a battu le Taïwanais Yang (23 ans/n°9) sur un superbe mouvement qui lui a valu waza-ari, après 3’05 d’un face-à-face entre deux judokas très offensifs. En finale, Jorre retrouvera le Français Khyar (23 ans/n°17), qu’il a déjà rencontré à trois reprises jusqu’ici avec un bilan d’une victoire, en 2019, pour deux défaites, en 2020. Mais ; dans sa forme actuelle, Jorre Verstraeten est capable de tout !

Exempté du tour initial, Jorre Verstraeten avait aisément battu le Tunisien Mtiri (27 ans/n.c.) par ippon, peu après la mi-combat. Puis, le Louvaniste était venu à bout du fougueux Azéri Huseynov (22 ans/n°33), mais il dut patienter plus de deux minutes en prolongation pour voir l’arbitre infliger une troisième pénalité à celui-ci.

Arrivé en quart de finale, Jorre était, alors, opposé au Brésilien Takabatake (30 ans/n°13) et il livra un superbe combat, qu’il entama par une immobilisation. Hélas, son adversaire parvint à s’en sortir, non sans avoir concédé un waza-ari. Très mobile sur le tatami, notre compatriote continua à harceler le Brésilien qui concéda trois pénalités, les deux premières pour passivité et la dernière pour prise de garde illicite.