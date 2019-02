Le Flandrien souffre d'une petite déchirure au triceps et voit son début de saison compromis puisqu'il ne pourra pas s'aligner ce week-end...

Mauvaise nouvelle pour Kenneth Van Gansbeke ! Le Flandrien s'est occasionné une petite déchirure au triceps, lundi, à Herstal, où nos élites sont actuellement en stage avec une centaine de judokas venus des quatre coins du monde.

"J'ai passé une échographie ce mardi matin et elle a effectivement révélé une petite déchirure. J'ai appelé le médecin en fin d'après-midi et il m'a conseillé de ne pas combattre à Paris sous peine d'aggraver la blessure, ce qui serait une véritable catastrophe. En principe, j'aurai besoin d'une semaine de repos pour être rétabli, ce qui devrait me permettre de combattre le week-end suivant, à Rome. Sinon, je devrai revoir toute ma planification avec le staff fédéral !"

Battu dès son entrée en lice par le Néerlandais Van Harten, fin janvier, au Grand Prix de Tel Aviv, Kenneth espérait, bien entendu, mieux comme début de saison. Actuel n°33 mondial, notre meilleur -66 kg a, en effet, un urgent besoin de points dans le cadre de la course à la qualification olympique où il occupe un très provisoire 25e rang. Cette petite blessure tombe donc particulièrement mal !