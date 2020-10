Judo is back. Toma is back. Plus que tout autre judoka, Toma Nikiforov attendait avec impatience la reprise des compétitions qui a lieu ce vendredi, à Budapest, huit mois, jour pour jour, après Düsseldorf. Pour le Bruxellois, l’attente dure, en effet, depuis le… 24 juin 2019, quand, à Minsk, il se fracassa l’épaule gauche, opérée le 18 juillet. Avant la droite, le 31 octobre ! Et ce n’est pas le petit tournoi auquel il a participé en août, à Banska Bystrica, qui a rassasié sa faim de combats. S’il avoue qu’il aurait préféré reprendre ailleurs que dans la capitale hongroise, ville maudite pour lui après ses blessures, à l’épaule en 2013 et au genou en 2018, le Schaerbeekois est prêt.

(...)