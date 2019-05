Le Visétois de 19 ans a battu l'Arménien Sargsyan pour s'offrir son quatrième podium international de la saison, après Visé, Varsovie et Lignano.

Après une saison 2018 déjà particulièrement riche en émotions et en médailles, un nouveau titre national juniors, Malik Umayev poursuit sur sa lancée ! Ce samedi, à Kaunas, le jeune Visétois s'est, en effet, offert son quatrième podium international de la saison, après Visé (Belgian Open), Varsovie et Lignano. Autant de médailles, de bronze, décrochées à la fois en seniors et en juniors...

Récemment sélectionné pour les Championnats d'Europe, qui auront lieu du 22 au 25 juin, à Minsk, dans le cadre des Jeux Européens, Malik a fêté de la meilleure manière ses 19 ans (datant du 29 avril...). Avec 59 engagés, la catégorie -73 kg était particulièrement dense en Lituanie. Exempté du premier tour, le sociétaire de Visé a écarté successivement l'Israélien Levin, le Turc Gokcen et un autre Israélien, Elbaz, avant de s'incliner en demi-finales (après 7'21 !) face au Russe Agaian, lequel a ainsi pris sa revanche de Lignano sur le Belge.

Renvoyé en finale pour la médaille de bronze, Malik Umayev a, alors, « balancé » l'Arménien Sargsyan après 1'40 d'un combat à sens unique, confirmant ainsi tout le bien que le staff fédéral pense de lui. Le Visétois est le seul Belge à avoir décroché une médaille ce samedi, à Kaunas, Isabelle Schrenk échouant malheureusement au pied du podium en -78 kg avec un bilan de deux victoires et deux défaites.

Ce dimanche, entreront en lice nos « poids lourds », Dylan Nikiforov (-90 kg), Édouard Capelle et Yves Ndao (+100 kg), ainsi que notre « poids plume » la plus connue, Lois Petit (-48 kg)... Et tous essaieront de rejoindre Malik Umayev au palmarès.