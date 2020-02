Le Liégeois de 19 ans a encore impressionné sur les tatamis polonais, le Russe Bagboev étant son dernier adversaire lors d’une formidable journée…

Malik Umayev n’en finit plus d’étonner ses adversaires et les observateurs ! Engagés en -73 kg ce samedi, à Varsovie, le Liégeois de 19 ans y a atteint la finale pour l’or. Après Tel Aviv, où il a franchi deux tours pour ne tomber que face à l’Italien Basile, et Visé, où il s’est imposé de main de maître devant son public, Malik a signé une véritable démonstration sur les tatamis polonais.

Exempté du premier tour, le Visétois a, ensuite, écarté le Français Givre, marquant après seulement 46 secondes et concluant sur l’abandon de son adversaire. Opposé, alors, à l’Espagnol Vazquez, le Belge a bien géré son combat, trouvant la faille à une dizaine de secondes de la fin pour s’imposer.

Arrivé en quart de finale, Malik Umayev n’a mis que 34 secondes pour se débarrasser du Suisse Allemann, envoyé au sol à deux reprises ! En demi, notre compatriote retrouva le Moldave Andries, tombeur du Roumain Raicu, le mieux classé au ranking mondial de cet European Open. Et Malik frappa encore deux fois, l’emportant dès la mi-combat pour avoir le droit de disputer la médaille d'or.

Toujours en -73 kg, Charly Nys et Jeroen Casse se sont, eux, inclinés dès le deuxième tour. Charly a battu l’Italien Bruno sur pénalités avant de s’incliner logiquement face au Néerlandais Van T Westende. Même schéma pour Jeroen, victorieux du Français Tchorowski, puis battu par le… Roumain Raicu.

En -48 kg, toutes deux exemptées du tour initial, Lois Petit et Ellen Salens ont, ensuite, remporté leur combat, la première face à la Polonaise Szlachta, la deuxième contre Peirot, pour se livrer à un duel belgo-belge en quart de finale. Et, là, Ellen n’a montré absolument aucun sentiment envers Lois, l’emportant sur un clé de bras après plus de deux minutes dans la prolongation.

Repêchée, Lois s’inclina face à l’Italienne Ritieni en concédant une troisième pénalité pour… sortie illicite du tatami. En demi, Ellen subit, elle, la loi de la Française Urdiales, victorieuse par ippon, la jeune Belge devant, dès lors, se contenter de la finale pour la médaille de bronze…

En -57 kg, enfin, Myriam Blavier a signé une victoire convaincante contre la Polonaise Janeczko avant de disputer un combat acharné et indécis à l’Espagnole Mascaro. Menée d’un waza-ari, suivi d’une immobilisation dont elle parvint à se sortir, Myriam a rétabli l’égalité.

Et ce n’est que lors de la prolongation, après 1’55, que la Liégeoise dut s’avouer battue, sur deux pénalités, la première pour fausse-attaque, la deuxième pour sortie du tatami illicite. Décidément, un problème à solutionner pour les jeunes judokas francophones ! Mais nul doute déjà constaté et analysé...