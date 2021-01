Quel parcours, encore, que celui signé par Charline Van Snick (-52 kg/n°9), ce lundi, à Doha, dans le cadre du Masters ! Après s’être inclinée face à la Japonaise Shishime (26 ans/n°3), la Liégeoise a arraché le droit de disputer la finale pour la médaille de bronze à l’Israélienne Cohen (29 ans/n°19) en repêchages.

Oui, Charline peut (encore) monter sur le podium !

Se montrant déjà très entreprenante face à la n°2 japonaise, la titulaire dans cette catégorie étant Uta Abe, Charline a livré un superbe combat en quarts de finale, dont elle n’a malheureusement pas été récompensée. Elle s’est, en effet, inclinée après un peu plus d’une minute, en prolongation, sur la troisième tentative de son adversaire, future finaliste de ce Masters qatari aux dépens de la Française Gneto.

Opposée, alors, à l’Israélienne Cohen, qu’elle avait déjà rencontrée à cinq reprises par le passé (3 vic.-2 déf.), Charline a tout donné pour poursuivre sa route dans ce Masters. Elle dut encore attendre la prolongation qui, cette fois, tourna à son avantage sur son mouvement préféré.

Charline avait commencé sa journée avec un combat délicat face à la jeune Mongole Lkhagvasuren (19 ans/n°16). Médaillée d’argent, en 2019, à Düsseldorf, avant d’être sacrée championne du monde juniors, celle-ci n’avait strictement rien à perdre face à la Liégeoise qui avait donc toutes les raisons de se méfier.

Et le face-à-face fut indécis, même si Charline se montrait plus entreprenante. Poussée (déjà) à la prolongation, celle-ci s’en est sortie en retournant son adversaire après un peu plus d’une minute.

La Liégeoise a, ensuite, confirmé sa suprématie sur la Suissesse Kocher (27 ans/n°20) qu’elle avait battue en novembre, à Prague, sur la route de sa médaille de bronze européenne. Charline a dominé ce combat, marquant à une trentaine de secondes de la fin et gérant, ensuite, son adversaire qui ne parvint jamais à vraiment inquiéter une judoka expérimentée comme elle…