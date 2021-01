Avec Majlinda Kelmendi, c’était un épouvantail qui se dressait face à Charline Van Snick dans le combat pour la médaille de bronze, ce lundi, à Doha, théâtre du Masters. Âgée de 29 ans, la Kosovare est championne olympique (2016), double championne du monde (2013, 2014) et quadruple championne d’Europe (2014, 2016, 2017, 2019). Mais elle n’avait plus combattu depuis octobre 2019 et sa médaille d’or à Abou Dhabi !

Forte de ce formidable palmarès, Kelmendi n’avait besoin de l’aide de personne et certainement pas de l’arbitre coréenne dans ce combat, mené courageusement par Charline. Mais celle-ci encaissa deux pénalités pour fausse-attaque avant la mi-combat… Puis, alors qu’elle était au sol, elle fut littéralement retournée sur le dos par son adversaire. Waza-ari en faveur de la Kosovare.

Le marquoir indiquait, alors, moins d’une minute de combat et la Liégeoise repartit à la charge vers son adversaire, mais fut à nouveau pénalisée ! Une troisième fois. Une fois de trop ! Charline Van Snick a donc été privée de podium. Dommage, mais cette fin malheureuse n’enlève rien à la qualité de sa prestation dans le cadre de ce prestigieux Masters et augure du meilleur en cette année olympique…

Quel parcours, encore, que celui signé par Charline ! Après s’être inclinée face à la Japonaise Shishime (26 ans/n°3), la Liégeoise a vraiment arraché le droit de disputer cette finale pour le bronze à l’Israélienne Cohen (29 ans/n°19). Se montrant déjà très entreprenante face à la n°2 japonaise, Charline a livré un superbe combat en quarts de finale, dont elle n’a pas été récompensée. Elle s’est inclinée après un peu plus d’une minute, en prolongation, sur la troisième tentative de son adversaire.

Opposée, alors, à l’Israélienne Cohen, qu’elle avait déjà rencontrée à cinq reprises par le passé (3 vic.-2 déf.), Charline a tout donné pour poursuivre sa route dans ce Masters ouvrant l’année olympique. Et elle dut attendre la prolongation qui, cette fois, tourna à son avantage sur son mouvement préféré.

Charline avait commencé sa journée avec un combat délicat face à la jeune Mongole Lkhagvasuren (19 ans/n°16). Sacrée championne du monde juniors en 2019, soit à 17 ans (!), celle-ci n’avait strictement rien à perdre face à la Liégeoise. Et le face-à-face fut indécis. Poussée (déjà) à la prolongation, celle-ci s’en est sortie en retournant son adversaire sur le dos après un peu plus d'une minute.

La Liégeoise a, ensuite, confirmé sa suprématie sur la Suissesse Kocher (27 ans/n°20) qu’elle avait battue en novembre, à Prague, sur la route de sa médaille de bronze européenne. Charline a dominé ce combat, marquant à une trentaine de secondes de la fin et gérant ensuite son adversaire qui ne parvint jamais à vraiment inquiéter une judoka expérimentée comme elle.

Jorre Verstraeten battu avec les honneurs

En -60 kg, Jorre Verstraeten (n°16) n’a pas décroché sa première médaille, cette année, au Masters. Le Louvaniste s’est, en effet, incliné en huitième de finale face au redoutable Ouzbek Lutfillaev, n°4 mondial, et n’a donc pas été repêché. Opposé à l’Australien Katz (23 ans/n°50), Jorre n’avait pas manqué son entrée en lice. Le Louvaniste s’était, en effet, imposé sur immobilisation, confirmant sa victoire sur cet adversaire qu’il n’avait rencontré (et battu) qu’une fois, en… 2017, à Lisbonne. En huitièmes de finale, Jorre retrouvait, alors, l’Ouzbek Lutfillaev (30 ans/n°4), vice-champion du monde, qu’il avait battu en février, à Düsseldorf.

Mais, cette fois, la belle histoire ne s’est pas répétée.

Les Belges en lice, ce mardi, à Doha

-81 kg

Matthias Casse c. R. Pacek (Suè/n°25)

Sami Chouchi c. C. Parlati (Ita/n°20)

-70 kg

Gabriella Willems c. M. Bernabeu (Esp/n°19)