Jorre Verstraeten (-60 kg/n°16) ne décrochera pas sa première médaille, cette année, au Masters. Le Louvaniste s’est, en effet, incliné en huitièmes de finale face au redoutable Ouzbek Lutfillaev, vice-champion du monde en 2019, à Tokyo, et surtout n°4 mondial, et n’a donc pas été repêché.

Opposé à l’Australien Katz (23 ans/n°50), un pays dont les judokas ont été exceptionnellement invités faute d’avoir pu combattre en compétition depuis février 2020, Jorre n’avait pas manqué son entrée en lice. Le Louvaniste s’était, en effet, imposé sur immobilisation, confirmant sa victoire sur cet adversaire qu’il n’avait rencontré (et battu) qu’une fois, en… 2017, à Lisbonne.

En huitièmes de finale, Jorre retrouvait, alors, l’Ouzbek Lutfillaev (30 ans/n°4), vice-champion du monde, qu’il avait battu en février, à Düsseldorf. Mais, cette fois, la belle histoire ne s’est pas répétée.

Pénalisé pour passivité, le Louvaniste encaissa un waza-ari, après un peu plus de deux minutes, sur un superbe mouvement de son adversaire. À partir de là, tout devint plus compliqué pour le Belge qui tenta tout ce qui était possible pour déstabiliser l’Ouzbek. Sans succès et fin de parcours pour lui.