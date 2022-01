Alors que la plupart des judokas sont encore en stage, que ce soit en Turquie ou en Slovaquie, certains ont d'ores et déjà coché la date de leur rentrée. C’est le cas de Matthias Casse qui débutera l’année au Portugal ! L’Anversois, champion du monde, vice-champion d’Europe et médaillé de bronze olympique l'an dernier, est effectivement inscrit en -81 kg au Grand Prix d’Almada, fin janvier.

Il y côtoiera son frère, Jeroen (-73 kg), ainsi que Loïs Petit (-48 kg), Ellen Salens (-48 kg), Amber Ryheul (-52 kg) et Mina Libeer (-57 kg) pour cette première compétition de la saison. Et Matthias y retrouvera également l’Ouzbek Boltaboev et le Russe Khubetsov. Du beau monde…

En revanche, l'Anversois ne figure pas sur la liste des engagés du Grand Chelem de Paris, début février. Trois Belges seulement sont pour l’instant inscrits dans la capitale française, à savoir : Jorre Verstraeten (-60 kg), Sami Chouchi (-81 kg) et… Toma Nikiforov (-100 kg), tête de série n°2 derrière un certain Jorge Fonseca. Et si le Bruxellois s’offrait une revanche face au Portugais, son vainqueur à Tokyo ?