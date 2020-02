L’Anversois de 22 ans s’est emparé de la première place en -81 kg grâce à sa médaille d’or, ce dimanche, à Paris. Il devance désormais l’Israélien Muki...

Ça se joue à quelques points, quinze exactement, mais Matthias Casse s’est emparé de la première place mondiale en -81 kg après sa médaille d’or, ce dimanche, à Paris. L’Anversois devance l’Israélien Muki, champion du monde en titre, malheureux dans la capitale française. Muki y a, en effet, été battu en quart de finale par l’Ouzbek Boltaboev, médaillé d’argent, puis en repêchages par le Canadien Valois-Fortier, médaillé de bronze.

Au classement de ces douze derniers mois, Matthias ne compte que des podiums ! Trois fois l’or : l’Euro, le Masters et Paris. Une fois l’argent : le Mondial. Deux fois le bronze : Düsseldorf et Bakou… Aucun doute : Casse sera bel et bien candidat au titre olympique, cet été, à Tokyo.

Notons que, dans ce classement, l’ex-Iranien, devenu Mongol, Saeid Mollaei (absent à Paris…) figure au quatrième rang. Une dérogation de la Fédé internationale lui a effectivement permis de conserver ses points alors que, normalement, il aurait dû les perdre vu son changement de nationalité !