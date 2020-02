Le public français de ce Grand Chelem parisien attendait la Marseillaise pour Teddy Riner, il a apprécié la Brabançonne en l’honneur de Matthias Casse. Il est vrai que l’Anversois de 22 ans a régalé les 15 000 spectateurs tout au long de cette deuxième journée, marquant face à tous ses adversaires, sauf un : l’Ouzbek Boltaboev en finale -81 kg.

Ce ne fut donc pas son plus beau combat, mais c’est surtout sa plus belle médaille ! "Oui, d’autant qu’il s’agit de la première en or dans un Grand Chelem ou un Grand Prix ! Mais, dans mon coeur, il y a aussi l’argent au Mondial…" , sourit Matthias, assailli à sa descente du podium protocolaire, puis à son retour du contrôle antidopage.



