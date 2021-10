Mauvaise surprise pour Matthias Casse ce dimanche, à Paris ! Pour son retour à la compétition après sa médaille de bronze olympique à Tokyo, l’Anversois a été surpris par le Japonais Takeshi Sasaki (25 ans/n.c.) qui l’a immobilisé au terme d’un peu plus d’une minute de combat. Matthias est ainsi renvoyé en repêchages… Actuellement non-classé au ranking mondial, le Japonais est un revenant puisqu’il n’avait plus combattu au niveau international depuis trois ans ! Mais, auparavant, il avait collectionné les médailles au cours de l’année 2018 : l’argent à Ekaterinbourg et, surtout, l’or à Hohhot, à Osaka ainsi qu’à Guangzhou, dans le cadre du Masters. Un client donc, d’autant que Sasaki est également champion du Japon en titre ! Auparavant, Matthias Casse avait éliminé le Canadien Gauthier Drapeau (23 ans/n.c.) par ippon après 5’10.

À suivre…