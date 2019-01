Passé à la Vlaamse Judo Federatie (VJF), le Bruxellois y a obtenu l'accord de poursuivre avec son entraîneur qui l'accompagnera en stage et en compétition... Objectif : Tokyo 2020 !

On le sait, Toma Nikiforov a récemment décidé de quitter la Fédération francophone belge de Judo (FFBJ) pour son homologue néerlandophone en raison de "soucis internes", dont le moindre n'est pas le licenciement de son entraîneur, Damiano Martinuzzi, le 18 octobre. Une décision qui est particulièrement mal passée auprès du champion d'Europe, actuellement en revalidation après une délicate opération au genou, le 24 août.

Dans un premier temps, Toma avait logiquement envisagé de travailler avec les entraîneurs en place à la Vlaamse Judo Federatie (VJF), le Néerlandais Mark Van der Ham et le Polonais Robert Krawczyk, mais il souhaitait également poursuivre avec Damiano Martinuzzi, coach avec lequel il a décroché nombre de médailles internationales jusqu'ici.

C'est officiel : la VJF a exaucé le voeu de Toma qui sera suivi par Martinuzzi, au minimum jusqu'aux Jeux de Tokyo, le grandissime objectif du judoka.

"En fait, nous continuons simplement ensemble. Malgré les circonstances, à savoir sa revalidation et mon licenciement, j'ai toujours été aux côtés de Toma. Nous avons connu trop d'émotions, lui et moi, pour que ça s'arrête ainsi. C'était le souhait de Toma et la VJF l'a compris. Je tiens donc à en remercier les représentants parce qu'ils ont pris une décision qui va dans le sens des intérêts du sportif...." explique Damiano Martinuzzi, actuellement en stage à Mittersill, où Toma reprend goût aux randoris (simulations de combat).

"Toma sait ce qu'il veut ! Il est conscient qu'il sort d'une grave blessure et qu'il ne peut brûler les étapes. L'objectif à court terme est un retour à la compétition le 24 février, à Düsseldorf. Mais, d'ici là, il vit au jour le jour, à l’écoute de son corps et, surtout, de son genou. Mais, s'il est en stage, c'est qu'il a reçu le feu vert du médecin..."

Un lien sportif et émotionnel lie Toma Nikiforov à Damiano Martinuzzi ! Ce lien existe donc toujours. Pour le meilleur... Rendez-vous en 2020, à Tokyo !