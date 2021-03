Roxane Taeymans a décidé de mettre un terme à sa carrière de judoka de haut niveau... Multiple championne de Belgique et championne d’Europe -23 ans, en 2013, l’Anversoise se retire par la petite porte… Sa dernière médaille (le bronze) sur la scène internationale date, en effet, de novembre 2019, à Perth. Depuis lors, Roxane n’est malheureusement plus parvenue à franchir le cap du premier tour lors des sept rendez-vous auxquels elle a participé, le dernier datant de février, à Tel Aviv, où elle fut battue par la Croate Matic.

"Il y a près de quinze ans que j’ai disputé ma première compétition internationale et, aujourd’hui, j’ai décidé d’emprunter un autre chemin. Le judo fut un long voyage avec beaucoup de hauts et de bas, mais j’y ai rencontré de nombreuses personnes à travers le monde, dont certains sont devenus des amis. Les dernières années ne furent pas simples, notamment en raison de blessures au point que, ces derniers mois, j’avais l’impression de commencer mon combat avant même de monter sur le tatami. Je me suis battue. Je n’ai, certes, pas réalisé tout ce que je voulais. Mais ce fut une belle leçon de vie…", a écrit Roxane sur Instagram.

L’Anversoise a disputé 213 combats sur la scène internationale entre juin 2008, à Celje, et février 2021, à Tel Aviv, décrochant une médaille d’argent en 2018, au Grand Prix de Tunis, après son titre européen -23 ans en 2013, à Samokov, mais aussi deux fois l’or en European Open, en 2015, à Santiago et à Minsk.

Roxane Taeymans est actuellement 37e au fameux ranking olympique en -70 kg, une catégorie où elle est devancée par sa rivale nationale, Gabriella Willems, 26e…