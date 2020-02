Blessé à l’épaule droite, en ce début de semaine, à Herstal, le Bruxellois n’est pas à 100 % et est contraint de renoncer à s’aligner. Rendez-vous à Düsseldorf...

La raison l’a emporté sur la passion ! Malgré une amélioration sensible au niveau de la mobilité de son épaule droite, blessée lundi matin, lors du premier entraînement du stage international à Herstal, Sami Chouchi a déclaré forfait pour Paris… Une décision collégiale, prise, ce jeudi après-midi, en concertation avec la cellule médicale et la direction technique de la Fédé francophone.

"Si la décision ne tenait qu’à lui, Sami combattrait dimanche parce que, comme tous les judokas, il est animé de cette passion qui renverse tout. Mais il ne se présenterait pas sur le tatami à 100 % de ses moyens. Alors, à quoi bon ? Quand on a son niveau, on ne peut pas se permettre d’arriver à 80 ou à 90 % car, s’il y va, c’est pour performer ! La décision ne fut, bien entendu, pas facile à prendre, mais Sami est un gars intelligent, à l’écoute des arguments du corps médical et des entraîneurs. Il s’y est rangé...", explique Cédric Taymans.

Le délai était donc trop court pour voir le Bruxellois à l’oeuvre ce week-end, mais nul doute que, dans son chef, c’est reculer pour mieux sauter. Rendez-vous à Düsseldorf, fin février…

Alors que Kenneth Van Gansbeke a, lui, repris les entraînements judo après son opération aux ligaments du genou (la même que Toma Nikiforov et Dirk Van Tichelt !), deux autres judokas se retrouvent à cheval entre le tatami et l’infirmerie. Sophie Berger est, ainsi, rentrée du Portugal avec une superbe médaille d’or, mais aussi une douleur à l’épaule qui nécessite attention et prudence. Alessia Corrao a, elle, passé plusieurs examens pour déterminer l’origine du mal qu’elle traîne au coude depuis juillet dernier. Affaire(s) à suivre…

La sélection belge pour Paris

Hommes

-60 kg : Jorre Verstraeten

-73 kg : Dirk Van Tichelt

-81 kg : Matthias Casse

Femmes

-48 kg : Anne-Sophie Jura

-52 kg : Charline Van Snick

-70 kg : Gabriella Willems

-70 kg : Roxane Taeymans