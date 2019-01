Battu par l'Israélien Muki en demi-finale, le Bruxellois s'est racheté face au Portugais Egutidze, qu'il a balancé en 37 secondes pour monter sur la troisième marche du podium des -81 kg...

Pour sa rentrée 2019, Sami Chouchi a décroché le bronze, ce vendredi, à Tel Aviv, où il n'a mis que... 37 secondes pour mettre le Portugais Egutidze au tapis ! Une victoire et une médaille particulièrement réconfortantes pour le Bruxellois, battu en demi-finale par l'Israélien Muki, champion d'Europe en titre des -81 kg. Ce podium, Sami y est monté avec les tripes au terme d'une journée marquée par des combats intenses jusqu'à celui pour la médaille de bronze.

Mais il ne faut pas s'y tromper : Egutidze est un judoka de valeur puique le bilan entre le Portugais et notre compatriote était d'une victoire partout avant leur face-à-face de ce vendredi. Et le dernier combat, l'an dernier, à Zagreb, avait tourné en faveur de l'adversaire de notre vice-champion d'Europe !

Avant ce final explosif, Sami avait livré un combat intense, indécis et... respectueux face à l'idole locale, l'Israélien Muki, vainqueur final de ce Grand Prix, qu'il disputait à domicile. Mené assez tôt de deux pénalités, Chouchi était parvenu à équilibrer ce combat, tentant un mouvement sur lequel l'Israélien tomba, mais se retourna, comme un chat, à la dernière seconde.

Le chrono indiquait encore 0:58 de combat quand Muki surprit Sami et le renversa pour s'offrir une nouvelle finale devant un public absolument aux anges, agitant les drapeaux. L'accolade entre les deux judokas fut encore empreinte de respect, mais le verdict de ce combat était... encore défavorable à Sami Chouchi.

Exempté du premier tour, vu son statut de vice-champion d'Europe, Sami avait écarté le Tadjik Murodov sur immobilisation et l'Israélien Aliyev sur un double mouvement en quelques secondes ! Retrouvant, alors, l'Italien Esposito, le Bruxellois avait confirmé sa victoire des Championnats d'Europe en contrôlant la fougue de son opposant, puis en le contrant à mi-combat. Un nouveau succès significatif et symbolique pour Sami puisque son adversaire lui avait valu en février 2016, à Paris, l'une de ses blessures les plus graves, à l'épaule, dont il avait mis exactement un an pour se remettre !

Mais ce n'était, bien entendu, rien au regard de cette demi-finale face à l'Israélien Muki, champion d'Europe en titre, contre lequel notre compatriote n'a jamais gagné... Heureusement, son final face au Portugais Egutidze lui a mis du baume au coeur et de l'ardeur au travail.