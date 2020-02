Blessé à l’épaule droite lors du stage international de Herstal, le Bruxellois n’est toujours pas à 100 % et préfère encore postposer son retour à la compétition...

Après Paris, Sami Chouchi renonce (aussi) à Düsseldorf ! Malgré une nette amélioration au niveau de la mobilité de son épaule droite, blessée le lundi 3 février, lors du premier entraînement à Herstal, le Bruxellois préfère ne pas précipiter son retour à la compétition, le postposant de deux semaines, à Rabat.

Comme la première en vue du prestigieux rendez-vous parisien, il s’agit d’une décision collégiale, prise en concertation avec la cellule médicale et la direction technique de la Fédération francophone.

"Sami ne se présenterait pas sur le tatami à 100 % de ses moyens. Alors, à quoi bon ? Quand on a son niveau, on ne peut pas se permettre d’arriver à 90 %. La décision est toujours délicate à prendre, mais Sami est un gars intelligent, qui sait ce qu’il veut et comment il doit être pour parvenir à ses fins..." explique Cédric Taymans.

La raison l’a donc, une fois de plus, emporté. Mais la décision de Sami Chouchi est tout à fait compréhensible. Il n’a, en effet, aucun intérêt à s’exposer à Düsseldorf alors qu’il est actuellement 25e au ranking olympique et… qualifié pour les Jeux, s’il n’y avait Matthias Casse dans sa catégorie !

Après les retraits de Kenneth Van Gansbeke et de Toma Nikiforov, également désormais inscrits début mars, à Rabat, la délégation belge à Düsseldorf sera forte de huit judokas, deux masculins et six féminines.

"Tous ceux qui s’aligneront dès ce vendredi, à Düsseldorf, sont en pleine possession de leurs moyens, y compris Sophie Berger qui était rentrée de Odivelas avec une douleur à l’épaule, elle aussi… Elle a enchaîné, sans succès, avec Bratislava, mais elle est tombée sur une redoutable Japonaise !" constate le DT francophone.

La délégation belge pour Düsseldorf…

Hommes

-60 kg : Jorre Verstraeten

-73 kg : Dirk Van Tichelt

Femmes

-48 kg : Anne-Sophie Jura/Ellen Salens

-52 kg : Amber Ryheul

-70 kg : Gaby Willems/Roxane Taeymans

-78 kg : Sophie Berger