Pas de chance pour les judokas belges (néerlandophones) en stage à Mittersill ! Arrivés dimanche, en Autriche, après un voyage de 800 km, ils ont déjà dû ranger leurs kimonos et plier bagages. Les autorités ont, en effet, tout annulé dans la région... En cause : plusieurs cas de Covid-19 parmi les… moniteurs de ski du petit village qui n’ont, semble-t-il, pas respecté les mesures sanitaires et ont été testés positifs.

"Ces moniteurs sont sortis de leur bulle et ont malheureusement contracté ce fichu virus !", explique Pascal Bakker, le coordinateur de l’équipe nationale néerlandaise.

Plus de 200 judokas, en provenance de 13 pays, étaient réunis à Mittersill pour le traditionnel stage de début de saison. Parmi eux, les Belges Matthias Casse et Toma Nikiforov, entre autres… Le comble est que, pour pouvoir participer à ce stage international, tous les judokas avaient subi deux tests avant d’arriver et devaient encore en passer un autre tous les deux jours. Des mesures particulièrement strictes, mais parfaitement respectées !

Il faut croire que tout le monde n’est pas aussi précautionneux puisque… 17 moniteurs de ski ont été infectés et testés positifs au Covid-19 après avoir assisté à un cours dans une salle.