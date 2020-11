Privés de compétition, comme leurs aînés, depuis le mois de février, les jeunes judokas belges espéraient beaucoup des deux rendez-vous à venir, cette semaine et la suivante, à Porec (Croatie), avec les Championnats d’Europe -20 et -23 ans. Cédric Taymans et Koen Sleeckx, les deux DT, s’étaient d’ailleurs accordés pour envoyer un maximum de leurs meilleurs éléments : dix-huit -20 ans, du 4 au 6, et cinq -23 ans, les 8 et 9. Mais la situation sanitaire partout en Europe a refroidi le DT et le CA néerlandophones qui ont finalement décidé de n’envoyer personne à ces deux compétitions, sans doute les dernières de la saison pour leurs jeunes.

"Ce fut une décision très délicate, mais nous avons pris nos responsabilités !", explique Koen Sleeckx. "Nous ne voulons prendre aucun risque avec la santé de nos judokas, que nous avons prévenus personnellement par téléphone. Tous étaient, bien sûr, très déçus. Mais nous assumons…"

Côté francophone, Cédric Taymans a maintenu la participation de ses judokas. Fort de sa récente expérience à Budapest dans le cadre du Grand Chelem, il estime que le protocole sanitaire imposé par la Fédération internationale préserve les délégations du risque d’infection dans le cadre d’une compétition où les participants vivent dans une bulle entre l’hôtel et la salle, après avoir été testés à quatre reprises avant !

"Nous pensons que toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de cet Euro, tant -20 que -23 ans. Il n’y a, en effet, pas plus d’engagés en Croatie que la semaine dernière, en Hongrie !", explique-t-il. "Nous sommes donc favorables à une participation à ce rendez-vous."

Une première partie de la délégation… francophone s’envolera, ce lundi, et sera emmenée par Nicole Flagothier. La deuxième, mardi, avec Cédric Taymans. Mais ce sera sans Malik Umayev, blessé au genou, et peut-être également sans Alessia Corrao, qui souffre du dos. Deux beaux atouts, dès lors, en moins !

La délégation belge pour Porec (Croatie)

-20 ans (du 4 au 6/11)

Hommes > -90 kg : Nicolas Dejace. +100 kg : Yves Ndao, Sidy Sarr.

Femmes > -48 kg : Jente Verstraeten. -57 kg : Clémence Dubois, Manon Lecharlier.

-63 kg : Alessia Corrao (?), Cosima Grumiaux.

-23 ans (les 8 et 9/11)

Femmes > -48 kg : Lois Petit.