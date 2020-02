Le multiple champion français a dû s'avouer vaincu ce dimanche...



Stupeur au tournoi de Paris ce dimanche : la star mondiale Teddy Riner a été éliminée au troisième tour par le Japonais Kokoro Kageura. Cette élimination met fin à une série de 154 combats sans défaite pour le Français. Sa dernière défaite remontait au 13 septembre 2010...



Accueilli au rythme des « Teddy, Teddy, Teddy » venant des tribunes d’une AccordHotels Arena affichant ultra complet, Teddy Riner était de retour à Paris après sept ans d’absence. Et le décuple champion mondial et double champion olympique avait déjà souffert dès son entrée en lice… Au premier tour, il n’est venu à bout du Hongrois Sipocz qu’après prolongation et sur pénalités. Au deuxième, il a dû encore attendre une vingtaine de secondes, en prolongation, pour battre l’Autrichien Hegyi, cette fois sur un ippon, salué par des spectateurs français aux anges.