Toma Nikiforov a livré un combat titanesque ce dimanche, à Budapest, éliminant l’Israélien Paltchik après 8’34 ! Après avoir attendu plus de deux et demi pour disputer ce huitième de finale couperet, le Bruxellois a tenu tête à cet Israélien, qu’il n’avait pas encore rencontré, le poussant par trois fois à la faute. Trois pénalités pour passivité, synonymes de victoire de prestige et de qualification pour les quarts. D’ores et déjà une bonne affaire !

Auparavant, Toma Nikiforov avait expédié le Hongrois Ohat (24 ans/n°44) en… 34 secondes ! Prêt à monter sur le tatami à 11h17, le Bruxellois dut patienter sept longues minutes, en raison d’un problème technique à la table d’arbitrage, avant d’enfin entrer dans cette compétition, lui qui n’avait plus combattu depuis le 24 juin 2019, à Minsk, quand il s’était fracassé l’épaule gauche, opérée le 18 juillet. Avant la droite, le 31 octobre !

Mais il était écrit que Toma vivrait une journée inhabituelle pour son retour puisque l’Américain Smith ne se présenta pas au deuxième tour, faute d’avoir le poids (-100 kg). Un événement rarissime sur la scène internationale. Mais un combat de moins pour notre compatriote qui en avait pourtant absolument besoin.

En -78 kg, Sophie Berger a résisté comme elle a pu face à la Française Posvite (n°3 mondial), mais a dû concéder la défaite après 1’45. À revoir dans d'autres circonstances…