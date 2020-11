Mauvaise surprise pour Toma Nikiforov, ce samedi, à Prague ! Le Bruxellois a, en effet, été battu d’emblée par le Letton Borodavko… Vieille connaissance, au propre comme au figuré, Borodavko (34 ans/n°29) est parvenu à retourner Toma sur le dos après 1’56 en prolongation. Ippon ! Et énorme déception…

Ce combat de premier tour en -100 kg avait débuté sur un mode mineur pour notre compatriote, ne parvenant pas à mettre la main sur son adversaire, guère entreprenant. Toma avait déjà rencontré ce Letton à sept reprises (6 vic.-1 déf.) et celui-ci se méfiait particulièrement. Tous deux pénalisés, à deux reprises déjà, dans le temps réglementaire, Toma et Borodavko se dirigèrent vers la prolongation avec une fatigue grandissante.

Et, là, après 1’56, alors qu’ils étaient au sol, le Letton parvint à enrouler le Belge sur lui-même et à le plaquer au sol, un mouvement sonnant le glas des espoirs de médailles pour Toma lors de cet Euro. Cruelle défaite, dont notre champion d’Europe 2018 devra, bien sûr, se relever au plus vite.