Toma Nikiforov est de retour à la compétition ! Après trois mois de break, le Bruxellois figure sur la liste des engagés de l’Open de Belgique, ce jeudi, à Herstal, où il s’alignera en… +100 kg. Ce rendez-vous tient lieu de National, annulé l’an dernier et amendé cette année en raison de la crise sanitaire. Cette compétition porte donc bien le nom d’« Open » puisqu’elle ouverte à tous les judokas sans passer par le stade du Régional. Et elle sera très relevée en -81 kg, avec Matthias Casse, et en +100 kg, avec Toma Nikiforov.

"L’après-Tokyo a été moralement très compliqué parce que Toma a pris une claque aux Jeux !" explique Damiano Martinuzzi. "Il avait besoin d’un long break. Il est parti se ressourcer en Bulgarie, auprès de sa famille et de ses amis, avec sa femme et sa fille. On ne s’est ni vu ni entendu pendant tout le mois d’août. Puis, je l’ai quand même contacté pour connaître ses intentions, ne fût-ce que par rapport à la Fédération. Il m’a répondu que ça commençait à le gratter ! Mais on ne s’est fixé aucune date de retour à la compétition. On a encore laisser passer septembre, période pendant laquelle il s’est maintenu en forme et aussi entraîné avec des copains. Puis, le 3 octobre, il a repris l’entraînement. Paris tombait, bien sûr, trop tôt. Il a donc opté pour le National, ce jeudi. Et, si tout va bien, il combattra fin novembre, à Abou Dhabi."

Il va sans dire que la présence de Toma sur les tatamis de Herstal, où le début des combats est prévu à 9h45, rehaussera cet Open de Belgique et constituera également une excellente reprise pour lui.

"S’il m’avait dit qu’il ne reprenait qu’en janvier, il n’y avait pas de problème pour moi…" enchaîne son coach. "C’est à lui de le sentir. Mais, à partir du moment où il a repris l’entraînement, c’était trop long d’attendre Paris, en février, pour recommencer à combattre. Toma a besoin de se mesurer à ses adversaires pour se sentir bien. Abou Dhabi tombe à point nommé pour voir où il en est au niveau international. En attendant, c’est reparti ! Et j’ai l’impression qu’il est revenu plus fort que jamais. Croyez-moi, ça va déménager !"