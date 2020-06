La Néerlandaise de 23 ans (depuis le 24 mai...) a mis fin à ses jours vendredi, a annoncé avec tristesse sa Fédération nationale.

Triste nouvelle annoncée, ce lundi, par la Fédération néerlandaise de Judo : la jeune Ilona Lucassen a été retrouvée morte vendredi, après avoir mis fin à ses jours. Figure montante en -78 kg, où elle côtoyait notre compatriote Sophie Berger, Ilona venait de fêter ses 23 ans, le 24 mai dernier.

45e mondiale, la judoka néerlandaise avait déjà décroché plusieurs médailles sur la scène internationale avec, en 2018, l’or à Minsk et à Glasgow, mais aussi le bronze à La Haye, devant son public. Et puis, en 2019, l’or, encore, à Tallinn avant d’échouer au pied du podium de l’Euro -23 ans, à Izhevsk (Russie), battue par… Sophie Berger, qu’elle avait rencontrée deux fois auparavant, il y a deux ans, à Madrid et à Minsk, pour la médaille d’or.

À côté du judo, Lucassen était une véritable passionnée de football, un sport qu’elle pratiquait également, au poste de gardienne de but. Il va de soi que sa tragique disparition marque d’autant plus le monde du judo, en particulier néerlandais, qu’elle avait un bel avenir devant elle…