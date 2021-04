Le verdict est tombé pour pour Gaby Willems ! Et il est cruel… Après l’IRM qu’elle a passée ce mercredi matin, il apparaît que la Liégeoise souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. La même blessure qu’un certain Zinho Vanheusden… À un peu plus de 100 jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo, il va de soi qu’il s’agit d’une très mauvaise nouvelle, même si le staff fédéral se refuse à parler d’un forfait avant que les spécialistes ne se soient réunis et aient discuté de la situation exacte. Pour rappel, Gaby s’est blessée à Antalya, lors de son combat face à la Croate Matic, et a été rapatriée en Belgique par le premier vol disponible, lundi. Actuellement 24e au ranking olympique, elle est virtuellement qualifiée pour Tokyo. Mais…